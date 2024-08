Fai rotolare una bottiglia sotto il letto appena arrivi in hotel | ecco perché Il consiglio di un’hostess

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) Avevi già sentito questa storia ma non le avevi dato molto peso. E invece hai sbagliato. Ora spieghiamoquandonella tua stanza d’faresti bene a farunad’acquaal latto. Esther Sturrus, un’assistente di volo per la compagnia aerea olandese KLM, ha recentemente condiviso unche potrebbe rivelarsi prezioso per molti viaggiatori. In un video su TikTok, Esther ha suggerito questa tecnica: farunad’acquail? Il trucco ha ricevuto grande apprezzamento dai suoi follower e presto ha spopolato in rete. Alcuni hanno scherzato sul fatto che il video abbia aperto a “nuove paure”, mentre altri hanno ritenuto questo piccolo “test” inutile. Starà a te poi decidere cosa ne pensi una volta provato. Vediamo dunque quali sono le ragioni per cui la hostess fala suail