Belluno fulmine colpisce la chiesa di Padola | Danni ingenti

(Di lunedì 12 agosto 2024) Nella notte tra il 6 e il 7 agosto, un forte temporale ha colpito il Comelico. A rischio ladi San Luca a, frazione di Comelico Superiore, in provincia di. Unha centrato la sacrestia della, provocando. Il parroco, don Luigi Del Favero, racconta che gli impianti elettrici sono stati distrutti, lasciando lasenza illuminazione, campane, organo, amplificazione e riscaldamento. Il fumo sprigionato dall’incendio ha danneggiato anche gli arredi della sacrestia.Leggi anche: Incidente fra auto e moto, bambino di due anni in rianimazione. Bloccata la Valsugana La comunità è scossa dall’accaduto, ma la vicinanza della diocesi e dei parrocchiani dà forza e speranza. Don Del Favero esprime dispiacere per il silenzio delle campane, simbolo di vita e fede nel paese.