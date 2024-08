Alessia e Lino salta il GF per infrazione del regolamento? Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’avventura al Grande Fratello perGiuliano ePascarella potrebbe essere terminata ancor prima di cominciare. I due erano tra i papabili concorrenti della prossima edizione del reality show, tuttavia, pare che qualpossa essere andata storta. Sembrerebbe, infatti, che i due abbiano perso l’opportunità di cimentarsi in questa esperienza. Ecco per quale motivo. Ecco come avrebbero infranto ildel GFTra i concorrenti di Temptation Island candidati alla partecipazione della prossima edizione del Grande Fratello ci sono soprattuttoGiuliano ePascarella. I due sono tra le coppie che hanno generato maggiore sgomento all’interno del programma, proprio per tale ragione sono stati adocchiati subito da Alfonso Signorini, intenzionato a sfruttare l’onda mediatica che li ha travolti.