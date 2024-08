A fuoco due auto e tre furgoni Sul rogo l’ombra del piromane

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) LURATE CACCIVIO (Como) Le fiamme appiccate nella notte tra sabato e domenica a un’parcheggiata in via Cairoli, a Lurate Caccivio, si sono lasciate alle spalle una devastazione che, molto probabilmente, è andata al di là delle intenzioni di chi ha scatenato quel. Duee tresono stati devastati dalle fiamme, la cui origine è ancora in corso di valutazione: ma fin da subito, sarebbe stata esclusa l’accidentalità, per l’assenza di un punto di innesco chiaro in corrispondenza di un punto da cui potrebbe essere partito un corto circuito o un problema elettrico. Il primo sopralluogo, svolto dai vigili dele dai carabinieri, avrebbe escluso questa possibilità, concentrando quindi i rilievi sulla ricerca di sostanze infiammabili o condizioni analoghe.