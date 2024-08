Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 agosto 2024)DEL 11 AGOSTOORE 13.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’INCIDENTE SULLA VIA DEI LAGHI, MOMENTANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DEL KM 8+800 CIRCA, QUINDI ALL’ALTEZZA DEL LAGO IN DIREZIONE MARINO. ANCORA FORTI DISAGI SULLA A1 FIRENZE-PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 431. 9 KM DI CODA TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE. IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO DA IERI E SOSTITUITO DA BUS, FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI A TARQUINIA LIDO UN FERRAGOSTO RICCO DI EVENTI. QUESTA SERA TANTA MUSICA E COLORI CON IL “SUMMER HOLI” FESTIVAL, MENTRE GIOVEDÌ E VENERDÌ APPUNTAMENTO CON LO SPETTACOLO DI FUOCHI D’ARTIFICIO.