Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 13:30 (Di domenica 11 agosto 2024) Viabilità DEL 11 AGOSTO 2024 ORE 13.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’INCIDENTE SULLA VIA DEI LAGHI, MOMENTANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DEL KM 8+800 CIRCA, QUINDI ALL’ALTEZZA DEL LAGO IN DIREZIONE MARINO. ANCORA FORTI DISAGI SULLA A1 FIRENZE-Roma PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 431. 9 KM DI CODA TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE. IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO DA IERI E SOSTITUITO DA BUS, FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI A TARQUINIA LIDO UN FERRAGOSTO RICCO DI EVENTI. QUESTA SERA TANTA MUSICA E COLORI CON IL “SUMMER HOLI” FESTIVAL, MENTRE GIOVEDÌ E VENERDÌ APPUNTAMENTO CON LO SPETTACOLO DI FUOCHI D’ARTIFICIO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 12:30 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ANCORA FORTI DISAGI SULLA A1 FIRENZE-ROMA PER UN INCIIDENTE AVVENUTO AL KM 431. VIABILITÀ DEL 11 AGOSTO 2024 ORE 12. A FIUMICINO CONTINUA LA KERMESSE CULTURALE “NOTTI D’ESTATE” CON SPETTACOLI E STREET FOOD. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 11:30 - IN CORSO L’INTERVENTO DELL’ AUTORITÀ GIUDIZIARIA. Servizio fornito da Astral. PREVISTE NUMEROSE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ SU LARGO BOZZETTO E STRADE LIMITROFE. SOSPESA LA LINEA FIRENZE-ROMA A ORVIETO. VIABILITÀ DEL 11 AGOSTO 2024 ORE 11. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO BLOCCATO SULLA A1 FIRENZE-ROMA PER INCIDENTE TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 10:30 - Servizio fornito da Astral. IL SERVIZIO FERROVIARIO SARA’ QUINDI REGOLARE SULL’INTERA LINEA PORTA SAN PAOLO-COLOMBO, CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 23,30. VIABILITÀ DEL 11 AGOSTO 2024 ORE 10. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLE STRADE REGIONALI, PARLIAMO DELLA FERROVIA METROMARE, A PARTIRE DA DOMANI FINO A VENERDÌ 16 AGOSTO STOP AI CANTIERI E ALLA CHIUSURA SERALE ANTICIPATA. romadailynews
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