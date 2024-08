Sinner sconfitto da Rublev e dal tour de force a Montreal Ma si consola con le Finals

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024)(Canada), 11 agosto 2024 – Dopo il sole è ancora bufera acede al programma compresso per il maltempo al master mille canadese, ma soprattutto alla grinta di un(forse) ritrovato. Nella mattina italiana, l’azzurro esceai quarti di finale per 6-3, 1-6, 6-2 in un'ora e 45 minuti. L’altoatesino è apparso decisamente sulle gambe, nonostante un gioco di altissimo livello fra il secondo e il terzo set. Ha prevalso la maggior freschezza del russo. Solo poche ore prima il 22enne di Sesto Pusteria aveva disputato e vinto la partita contro il cileno Alejandro Tabilo, garantendosi aritmeticamente ledi Torino (dal 10 al 17 novembre).