Sant’Agostino bene a metà Ma l’Adriese è più avanti

(Di domenica 11 agosto 2024)0 adriese 2 1° tempo: Costantino, Ceneri, Di Bari, Fiorini, Anostini, Lupusor, Iazzetta, Franchi, Cremaschi, D’Orta, Cazzadore. All. Bolognesi. 2° tempo: Bagnoli, Maietti, Sarti, Ceneri (50’ Walid), Ghioni, Anane, Frignani, Pellielo (75’ Pasquini), Jussef, Cremaschi, D’Orta. All. Bolognesi. Marcatori: 35’pt (rig.) Barzon, 45’pt Badon. Prima partita amichevole della nuova stagione per i ramarri, sconfitto a domicilio con il più classico dei risultati, ma non deve ingannare. I padroni di casa per un’ora hanno giocato alla pari contro una squadra di categoria superiore, che aveva il vantaggio di avere due settimane in più di preparazione nelle gambe. Va considerato che la squadra è stata rinnovata per due terzi e l’ultimo rinforzo è arrivato pochi giorni fa, il centrocampista Pellielo.