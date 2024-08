Roma maxi incendio in via della Pisana | evacuato il parco acquatico Hydromania

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto 2024 – Le fiamme sembrano non dare tregua a: oggi unè divampato vicino al Grande Raccordo Anulare. La sala operativa dei Vigili del fuco ha inviato tra via FossoMagliana , via, via dei Rifredi e strade limitrofe, diverse squadre con il supporto di diverse autobotti, due partenze boschive con alcuni moduli antP.C, due Dos VF per la gestione dei lanci dall’alto di due elicotteriRegione Lazio e il capoturno provinciale, per undi vegetazione che sta interessando una vasta area. A tal riguardo è stato fatto evacuare ilHydnia dove si trovavano centinaia di persone a causavicinanza delle fiamme e del fumo. Lo stesso è stato fatto per alcune abitazioni in via dei Rifredi, dove il 118 con la p.c.