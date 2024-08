Rocca Mare è stata abbandonata i residenti preferiscono Chiaravalle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) "Su segnalazione di alcunimi è stato riferito che l’esasperazione è tanta. Lo stato di abbandono da parte dell’amministrazione è tangibile". Il capogruppo in Consiglio del Partito Democratico, Laura Luciani, si fa portavoce delle istanze dei cittadini che vivono ae che, da tempo, lamentano uno stato di abbandono. Dopo la dura nota di pochi giorni fa, torna sull’argomento: "L’anno scorso hanno ripulito la spiaggia in autonomia, stessa cosa per la sistemazione dell’arenile con la piantumazione di alberi – prosegue Luciani –. Insomma il degrado è tanto", sicché "alcunisembra che vogliano raccogliere le firme per cambiare Comune". Ed ovvero, passare da Falconara alla vicina. "Tutti gli anni, e in particolare nel periodo estivo, mi arrivano queste lamentele di malessere – continua la consigliera di minoranza –.