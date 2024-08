Riecco ‘Insolito Giardino’ La mostra in allestimento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) È in preparazione in questi giorni l’undicesima edizione dellafotografica collettiva ’Insolito, a cura di Giorgia Bottazzi, ambientata fra i colori e i profumi del Giardino degli Angeli in via Remo Tosi a Castel San Pietro Terme, che si trasformerà così, ancora una volta, in una galleria espositiva a cielo aperto. "Non tutti immaginano la mole di lavoro che precede questa– afferma Antonella Turrini, presidente dell’associazione Il Giardino degli Angeli odv –, un lavoro che comincia diversi mesi prim dell’inaugurazione. Grazie al grande impegno di Giorgia Bottazzi in primis e dei suoi collaboratori, questo evento ha oltrepassato i confini regionali e addirittura nazionali. La nostra associazione è davvero orgogliosa di poterlo riproporre". Il numero dei partecipanti cresce ogni anno.