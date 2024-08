Parigi 2024 per l’Italia un’Olimpiadi straordinaria e quel record incredibile

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 11 agosto 2024) Si stanno per concludere le trentatreesime Olimpiadi dell’era moderna, le prime al completo dopo la parentesi per la pandemia da Covid e per gli atleti azzurri saranno i giochi deiDovevano essere i Giochi Olimpici del ritorno alla normalità,li dove le recenti vicissitudini vissute dal mondo intero dovevano essere se possibili dimenticate e dare così la possibilità agli atleti e agli spettatori di tutto il mondo di immergersi della magica atmosfera olimpica, il tutto esaltato dalla voglia di rinnovare la propria grandeur da parte dei francesi e deini in particolare. Tutti obiettivi raggiunti e questa edizione a Cinque cerchi diresterà per molti anni nei ricordi degli appassionati. Ilolimpico degli atleti azzurri – Cityrumors.it – ansafoto Alle Olimpiadi disognava un medagliere da. Due erano i grandi obiettivi.