Olimpiadi di Parigi 2024 Tamberi | Grazie a tutti la mia vittoria siete voi

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto– “Voglio solo dirvivoi perché state trasformando, con le vostre parole, in un’impresa quello che io vivo dentro di me come una delusione e un enorme fallimento”. Così su Instagram Gianmarco, all’indomani della finale di salto in alto alledichiusa all’undicesimo posto poche ore dopo una colica renale. “di essermi stati al fianco e per avermi sostenuto in una settimana fisicamente ma soprattutto mentalmente devastante –aggiunge il 32enne marchigiano –perché seppur consapevole di uscirne sconfitto, ora che questa agonia è finalmente finita, una piccolariesco a vederla, e questavoi. L’infinità di persone che ieri ha creduto in me, nonostante tutto, mi commuove.