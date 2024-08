Media | Usa amnistia a Maduro se lascia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 11 agosto 2024) 19.20 Gli Stati Uniti starebbero tenendo colloqui segreti per spingere il presidente venezuelanoa rinunciare al potere in cambio dell': ci sarebbero "prove schiaccianti" della sua sconfitta alle recenti elezioni. Lo scrive il Wall Street Journal. "Gli Usa hanno discusso la grazia anche per i principali luogotenenti diincriminati dal Dipartimento di Giustizia". A parlare "tre persone che hanno familiarità con le decisioni di Biden", che spingerebbere prima della scadenza del mandato a gennaio.