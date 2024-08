Lo zoo di Banksy a Londra in sette puntate | così il posto di polizia diventa un acquario di piranha

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 11 agosto 2024) Come previsto, è stata svelata la settima opera diin altrettanti giorni. Anche questa è a, e anche questa è a tema animali. Una garitta dellalondinese nei pressi della cattedrale di Saint Paul è stata trasformata in uncolorando i vetri su ogni lato e poi disegnandovi, o forse incollandovi, le immagini di numerosicreando un effetto ottico difficile da ignorare. Già nel tardo pomeriggio di ieri, dopo la comparsa del sesto animale dello zoo senza gabbie che l’artista sta creando nella capitale britannica, i più informati assicuravano che non sarebbe stato quel gatto – che poche ore dopo la sua comparsa è stato rimosso – a chiudere la serie che continua a sorprendere dopo le scimmie, gli elefanti, lo stambecco, il lupo e il pellicani.