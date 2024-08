L’intervento Il gesto delle due X | non una crociata ma la necessità di difendere l’umano A partire dalla donna

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 11 agosto 2024) Riceviamo e volentieri pubblichiamo ** Gentile direttore, quanto poco sono state raccontate le braccia o le dita incrociate al cielo di molte atlete e atleti mostrate a favore di telecamera, o pubblicate sui social. Un movimento internazionale di donne ma anche uomini alleati per ricordare al mondo che le donne hanno i cromosomi XX, e gli uomini XY. La petizione di ProVita e Famiglia per chiedere che gli uomini non invadano gli sport femminili con la loro pre-potenza fisica ha raggiunto in pochi giorni e di ferie 18.874 firme ad oggi. Qualcosa si muove: il romanzo imposto è così distopico che non è più possibile girarsi dall’altra parte.