L’avanzata degli ucraini Migliaia di russi in fuga E Putin usa la super bomba contro le truppe di Kiev

(Di domenica 11 agosto 2024) Al quinto giorno quella ucraina nel Kursk non è più un’incursione ma un’avanzata a tutto tondo che ha preso circa 450 chilometri quadrati di territorio russo ed è stabilmente penetrata per almeno 20 chilometri (con gruppi da ricognizione più avanti). Il ministero delle Emergenze di Mosca ha dichiarato che oltre 76.000 persone sono state evacuate dalle zone di confine mentre le forze armate russe tentano di far affluire i convogli dei rinforzi, tre dei quali sono però stati colpiti dagli Himars, con perdite notevoli.