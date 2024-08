L’Ama debutta col Genova I Vigili riposano subito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) di Claudio Lavaggi La Federvolley ha diramato i calendari dei campionati di Serie B con al via ben sette formazioni reggiane. In Serie B maschile troviamo il confermato Volley San Martino e i neo promossidel Fuoco; in B1 femminile, ritentano la scalata la Giusto Spirito Rubierese e la Tirabassi e Vezzali Campagnola; in B2 femminile, Fox Centro Volley Reggiano e Arbor Interclays sono state raggiunte dalla neo promossa San Martino. SERIE B UOMINIche in casa gioca di sabato alle 17,tra le mura amiche il 12 ottobre contro il Cus; poiil derby a Sassuolo, a Pontedera, lo scontro con la quotata Lupi di Santa Croce per arrivare al derby contro idel Fuoco Marconi, alla settima giornata il 20 novembre, al Pala Canossa. Il girone d’andata finisce il 18 gennaio a Sesto Fiorentino e dunque l’ultima di regular season è in casa.