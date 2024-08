La Rinascita è pronta per i primi test Derby con Pesaro e torneo a Modena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) di Loriano Zannoni A meno di una settimana dal via, Rbr è alle prese con l’organizzazione della preseason e guarda anche con un occhio attento al giovane Mattia Ruggeri impegnato con la Nazionale Under 16 agli Europei in Grecia. Il raduno della squadra è fissato per venerdì 16, poi via alle danze con una preparazione mai così importante, visto l’avvio da centrifuga con ben 12 partite nei50 giorni a partire dal 29 settembre. Lasa che non può permettersi di cominciare zoppicando e, al netto della forza delle avversarie e di parecchie partite dall’elevato grado di complessità, vuole subito dare il meglio di sé stessa. Sandro Dell’Agnello parte da una base di lavoro che è quella della seconda parte della scorsa stagione. Il nucleo dell’incredibile cavalcata di inizio 2024 è confermato e i nuovi arrivi sono di assoluta qualità.