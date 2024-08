La premessa e promessa di The Bear non è mai stata quella di farci ridere e va benissimo così

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 11 agosto 2024) C’è questa regola per cui agli Emmy è la produzione che decide in quale categoria segnare i propri show ecapita che The, arrivata alla terza stagione e dal 14 agosto di nuovo su Disney+, sia la capofila della prossima edizione dei premi, con un record di candidature che tocca le 23 nomination. Si tratta solamente di prendere una strada più facile, giocare di strategia. Si pensa che tra le serie comedy, infatti, sia più facile risaltare - ma sarà poi vero? - eper il cuoco Carmy e la sua (non) allegra combriccola farsi etichettare come tale sembra il miglior piano da adottare, sebbene il termine dramedy potrebbe essere più appropriato. Ma quante lacrime abbiamo versato, anche con questa terza stagione.