Incidente a Parre motociclista perde il controllo e si schianta sull’asfalto | è grave

(Di domenica 11 agosto 2024) Undi 40 anni è rimastomente ferito in unavvenuto domenica mattina a, in provincia di Bergamo. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo, per ragioni ancora da chiarire, si caduto sulla strada che porta al monte Alino: nello schianto non sembrano esserci altri mezzi coinvolti. L’allarme è arrivato all’Agenzia regionale di emergenza urgenza intorno alle 7.00 e sul posto sono state inviate in un primo momento un’ambulanza e un’automedica. Poi, vista la gravità delle lesioni del quarantenne, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso di Brescia, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni. Le sue condizioni sono critiche.