Il colpo dell' estate a Roma | ladri acrobati e bottino da un milione chi c' era in casa

(Di domenica 11 agosto 2024) Furto milionario in via Via Courmayeur, zona Camilluccia, anord. Ignoti si sono introdotti questa notte indi una coppia di pensionati rubando gioielli, oro e contanti per un valore di undi euro. Isono riusciti a forzare una porta finestra'appartamento al terzo piano e una volta entrati hanno iniziato a rovistare in, tranne che nella camera da letto, trovando anche e chiavia cassaforte. I proprietari, che non si sono accorti di nulla, al loro risveglio hanno trovato lasvaligiata ed hanno allertato le forze'ordine. Sul posto per i rilievi e le indagini le volanti e gli agenti del commissariato Ponte Milvio. I banditi, secondo quanto riporta il Corriere, questa volta hanno svaligiato l'appartamento di un ex giornalista parlamentarea Rai 85enne, e di sua moglie, 82 anni.