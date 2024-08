Dario Nardella Pd | Un nuovo campo largo? Servono valori condivisi non alleanze occasionali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) "Cosa direbbe Berlinguer del? Che unvincente non si misura con il metro ma con la capacità di rispondere ai bisogni dei lavoratori e della società"., ex sindaco di Firenze e parlamentare europeo si è concesso qualche giorno di vacanza in Canada con la famiglia ma il tema rovente dell’estate resta centrale: trasformare il centrosinistra in una corazzata, ma con tutte le incognite del caso. Eppure dentro il Movimento 5Stelle c’è fermento "È comprensibile che si apra una riflessione sulla sua nuova identità intorno alla leadership di Giuseppe Conte. I 5 stelle non sono più il movimento anti-sistema e anti-politico che voleva aprire il parlamento come una scatoletta. Ora ha molti eletti in tutte le istituzioni, ha nel suo patrimonio l’esperienza di governo nazionale e ha scelto nel Parlamento europeo una chiara collocazione a sinistra.