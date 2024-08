Coesione a Limatola fondi per la pubblica illuminazione Marotta | Matera vicino al territorio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPioggia di soldi per la Campania, si tratta deidi. Saranno ben 388 i milioni sbloccati per gli interventi nella regione cara al presidente De Luca e una parte di questi, 17 per la precisione, arriveranno nel Sannio. Una serie di comuni che beneficeranno di questa cifra e tra questi c’è anche. “Non si tratta di nuovi– ha fatto sapere il senatore– ma di quelli che sarebbero andati persi senza l’intervento del Governo”. Un’accelerata per non mandare in fumo risorse che possono tornare utili. Il comune ai confini del Sannio, quindi, sarà coinvolto in questa suddivisione con soldi che saranno utilizzati per l’cittadina.