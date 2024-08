Basket Serie C Interregionale Surico saluta il Pisaurum | va a Jesi | Qui ho dato e ottenuto il massimo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) È uno degli allenatori storici di Pesaro. Maurizio, dopo tanti anni alla guida del Pisarum, lascia per andare alla Taurus. "Il mio addio alnon è stato improvviso, ma ponderato - spiega -. Credo di averilcon il club verdearancio. Il raggiungimento dellaB, la stupenda salvezza e tanti ragazzi che si sono messi in questi anni in evidenza per poi approdare in altre realtà cestistiche sono grandi soddisfazioni per me e per tutto il movimento". Il pesarese continua: "Sono rimasto in ottimi rapporti con i coniugi Maggiotto che sono l’anima dele questa è la cosa più importante. Ora loro hanno una visione un po’ diversa dalla mia, ma mi auguro che la strada che hanno intrapreso sia quella giusta".