ATP Cincinnati 2024 il tabellone | Sinner testa di serie n 1 ma a rischio Torna Alcaraz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Siamo ormai entrati nel periodo dell’anno in cui il tennis è caratterizzato dal cemento americano. Si sta ancora svolgendo il torneo di Montreal ma è già tempo di pensare a, che almeno in teoria dovrebbe cominciare domani. Intanto ilè stato sorteggiato e Janniksarà ancora il numero 1 del seeding. Nonostante il ko contro Andrey Rublev ed i conseguenti 800 punti persi nel ranking rimane comunque in vetta e lo sarà ancora anche al termine del secondo 1000 statunitense, avendo solo 10 punti da difendere a. Per lui un bye al primo turno, al secondo invece l’incontro con un qualificato oppure Tallon Griekspoor, con cui ci sono sempre state vittorie sudate, con orizzonte ai quarti proprio con Rublev. Con l’assenza di Novak Djokovic, Carlos‘scala’ al numero 2 del mondo: incrocio conpossibile dunque solo in finale.