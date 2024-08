Vendono pesce non tracciato | sequestrati 38 chili sul lungomare di Minturno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 10 agosto 2024)Scauri, 9 agosto 2024 – Prosegue con fermezza l’impegno della Guardia Costiera di Gaeta nel contrastare la vendita illegale di prodotti ittici non tracciati lungo il litorale. Due distinte operazioni condotte nei giorni scorsi dalla dipendente Delegazione di spiaggia di Scauri hanno portato al sequestro di un totale di oltre 38 kg diprivo di tracciabilità e all’irrogazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di € 13.328. Il primo intervento ha avuto luogo il 6 agosto sulla spiaggia deldi Scauri, lato nord, dove un venditore ambulante di origini campane è stato sorpreso mentre proponeva ai bagnantiprivo di qualsiasi documento di tracciabilità e senza le necessarie autorizzazioni. La Guardia Costiera ha prontamente emesso due verbali amministrativi, per un totale di € 6.664,00, e sequestrato 18 kg di prodotto ittico.