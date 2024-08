Traffico Roma del 10-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024) Luceverdemi trovate in studio ma di Barbara Taormina alle porte della capitale sulla A1Napoli Code in corrispondenza di San Cesareo in direzione di Napoli sulla A24L’Aquila code a tratti te perintenso Tra la barriera diEst a Castel Madama in direzione Teramo in città incidente in via di Portonaccio con rallentamenti all’altezza di via Pittaluga e attenzione nei pressi di via Tuscolana su via Marco decumio un veicolo in fiamme con disagi via egerio levio al via da oggi lavori di rinnovo integrale dei Binari servizio della metro a tra termini e Battistini sarà completamente sospeso fino al 25 di agosto su subito anche da bus sempre chiuse le stazioni ottaviana e Spagna disagi per il trasporto ferroviario sulla lineaSulmona che è ancora sospesa per l’investimento di una persona tra Bagni di Tivoli Bagni di Tivoli e Guidonia per i dettagli di queste ...