The Mandalorian & Grogu novità sul film dal D23 compreso Grogu in armatura

(Di sabato 10 agosto 2024) Si sa ancora poco su The, ma Jon Favreau e Dave Filoni hanno mostrato alcune scene inedite al pubblico del D23. I personaggi più amati del nuovo universo Star Wars passeranno dal piccolo schermo al cinema: Thefarà il suo debutto sul grande schermo in undiretto da Jon Favreau. Questo nuovo progetto cinematografico, previsto per il 2026, rappresenta una svolta significativa per i personaggi amati della serie Disney+, portando la loro storia epica e le loro avventure spaziali a un livello superiore. Ilsi concentrerà su nuove sfide galattiche che i due protagonisti dovranno affrontare, esplorando la loro relazione e introducendo nuovi personaggi e minacce. Theal cinema in nuove vesti Durante