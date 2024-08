Tariffe telefoniche scontate per invalidi 50% di sconto sul prezzo base

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 10 agosto 2024) Diventano definitive le agevolazioni agli utenti con disabilità su contratti di telefonia per rete fissa, mobile e collegamento internet. L’Agcom chiude infatti la fase sperimentale ed estende le agevolazioni previste per non udenti e non vedenti alle persone con gravi limitazioni nella deambulazione. Lo rende noto Adiconsum Bergamo, precisando che le agevolazioni riconosciute prevedono lodel 50% suldelle offerte voce e dati su rete fissa e mobile alle persone con gravi limitazioni della capacità di deambulazione, in possesso di verbale recante esplicito riferimento all’articolo 30, comma 7, della legge n. 388/2000, consentendo loro la presentazione senza limiti temporali dell’istanza di riconoscimento, corredata da apposita documentazione sanitaria .