Scontro tra auto coinvolge una ciclista

(Di sabato 10 agosto 2024) Tre persone sono rimaste seriamente contuse in altrettanti incidenti stradali accaduti ieri lungo la fascia costiera. Il primo si è verificato alle 5,30 lungo la statale Adriatica a Porto d’Ascoli, di fronte al Big Bar. Una ragazza al volante si è scontrata con un camion container parcheggiato sul bordo della strada. La vettura è rimbalzata ponendosi di traverso sulla strada centrando uno scooterista che stava sopraggiungendo dalla direzione opposta. L’uomo C. N. di 57 anni ha compiuto un volo di circa 7 metri per cui è stato trasportato all’ospedale di Ancona dall’eliambulanza. Poco dopo le ore 9,00 un altro sinistro è lungo la provinciale Salaria in direzione del campo sportivo di Monteprandone. Dopo il tamponamento fra due, una è finita fuori controllo ed ha centrato una donna 50enne che viaggiava in bicicletta.