San Lorenzo nella Ca’ Tassi a caccia di stelle

(Di sabato 10 agosto 2024) Si festeggia la notte di San, tra Formigine e Fiorano. A Formigine, si terrà in piazza, come da tradizione, il mercato e dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 22, saranno aperti gli stand gastronomici a cura della Parrocchia di Formigine. Alle 19, il Vescovo, monsignor Erio Castellucci, presiederà la messachiesa di San Bartolomeo: alle 23 il programma della ‘Sagra di San’ si chiude con uno spettacolo di luci musicali. A Fiorano, invece, per vedere leci si sposta a Nirano: dalle 21, presso il Centro visite di Cà, guide esperte metteranno a disposizione un telescopio per l’osservazione della volta celeste e aiuteranno i partecipanti a riconoscere i pianeti, ledelle costellazioni estive, i miti del cielo. L’attività è gratuita ed è organizzata da Ente Parchi dell’Emilia Centrale in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese.