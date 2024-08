Rapisce la figlia durante un incontro protetto | denunciata in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 10 agosto 2024)unorganizzato da una cooperativa in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Fondi, una madre, in evidente stato di agitazione, si è allontanata con il figlio di due anni, nonostante l’affidamento del bambino fosse stato disposto ai nonni paterni dal Tribunale di Cassino. Intervento della Polizia e denuncia Grazie alle rapide ricerche dei poliziotti del Commissariato di Fondi, la donna è stata rintracciata in un comune vicino. Dopo un difficile confronto, è stata convinta a restituire il bambino ai servizi sociali. Successivamente, la madre è stata accompagnata al Commissariato eper sottrazione di minore, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. L'articololaunindiproviene da Dayitalianews.