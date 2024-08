Qui Civitanova Cicchi | L’Aquila partita insidiosa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) La prima di campionato sarà ricca di ricordi per Claudio, dg della Civitanovese che nel 2022 svolgeva lo stesso ruolo a. "A– spiega - in Eccellenza ho ricordi bellissimi quando vincemmo la Coppa Italia e arrivammo in finale nazionale playoff. È un grande club e una piazza carica di entusiasmo. Ora sono alla Civitanovese e sono contento di incontrare subito un avversario di assoluto livello che ci permette di entrare nel clima campionato". Quanto al match,intravede qualche spiraglio. "Loro – dice – sono un team costruito per vincere, ma avendo visto la nostra prova nel test di Foligno, ho buone sensazioni. Pagliari (neo tecnico desubentrato una settimana fa a Cappellacci, ndr), che merita la mia stima, ha poco tempo per conoscere il gruppo e questo potrebbe giocare a nostro favore".