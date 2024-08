Publiphono porta il Comune in tribunale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Da Palazzo Garampi hanno presentato un conto da 100mila euro. Tanti, troppi per la. Che ha ingaggiato una battaglia legale contro ilper evitare di pagare il maxi canone richiesto. La questione si trascina da anni. Nel 2019 gli uffici comunali hanno rideterminato il canone che ladeve pagare per le attrezzature e i cavi collocati sull’arenile per la diffusione di annunci e pubblicità, e per le 88 plance collocate sulla spiaggia. Il conto che ne è venuto fuori è esorbitante. "Prima di allora allaveniva richiesto un canone di circa 3mila euro l’anno. Dal 2020 il canone è stato praticamente decuplicato passando così a oltre 30mila euro l’anno", spiega l’avvocato Franco Fiorenza, a cui si è affidata Selene Grisales, la moglie del compianto Ugo De Donato, diventata la titolare delladopo la sua scomparsa.