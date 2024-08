Perla e Mirko spariscono dai social ma i fan hanno una certezza sul loro futuro

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 10 agosto 2024)Vatiero eBrunetti spariti daidopo l’annuncio sulla fine della storia: ladei fan La storia d’amore traVatiero eBrunetti è ormai giunta al capolinea, ma i fan non ne vogliono sapere di mollare la presa. Negli ultimi giorni di due ex protagonisti di Grande Fratello e Temptation Island sono spariti dai, lei è volata a Mykonos sotto consiglio del terapeuta, provando a distogliere l’attenzione dalla storia giunta al capolinea con Brunetti, mentre lui ha fatto perdere le tracce dai, preferendo trincerarsi dietro un silenzio giusto, anche se i fan non sono entusiasti da questa sua scomparsa e si augurano di rivederlo presto sui. Intanto i Perletti, i fan diche nonmai mollato la presa in questi mesi sperano ancora in un ricongiungimento a breve per la coppia.