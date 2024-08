Omicidio di Marco Biagi torna libero l’ex Br Simone Boccaccini

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 agosto 2024)Brcondannato per l’die anche di Massimo D’Antona. La notizia è anticipata dal Corriere della Sera.ieri mattina è uscito dal carcere di Alessandria, dove stava scontando la pena per aver preso parte all’di, il giuslavorista ucciso dalle Br-Pcc la sera del 19 marzo 2002 a Bologna nei pressi della sua abitazione., fiorentino, ora 64enne, era un idraulico dipendente del Comune di Firenze e sindacalista delle Rdb (poi radiato) quando fu arrestato grazie.è uscito grazie a una riduzione di pena di 10 mesi e alla buona condotta in carcere ravvisata dal Tribunale di Sorveglianza di Alessandria.