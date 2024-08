Nuove case a Bagnoli il geochimico De Vivo | Rischio vulcanico distruttivo Manfredi si fermi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“No, acostruzioni a. Nella zona rossa dei Campi Flegrei il, ma non attualmente, è rappresentato dal verificarsi di un base surge, vale una onda esplosiva laterale.”. L’allarme è delBenedetto De, e irrompe nel mezzo della diatriba. Nell’ex area industriale, sulle licenze edilizie, si sta consumando uno scontro. Da un lato il governo, pronto ad agitare lo spettro del bradisismo. Dall’altra il sindaco Gaetano, di tutt’altra idea. Ma intanto c’è un fatto compiuto. Appena convertito in legge, il decreto Campi Flegrei impone lo stop aabitazioni. Ha prevalso la linea rigorista del ministro Musumeci. Per il titolare del dicastero del Mezzogiorno, è stata “criminale” la politica urbanistica “che ha consentito le costruzioni nei Campi flegrei”.