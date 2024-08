Motta e Andrea Morricone alla diciottesima edizione de Il Rumore del Lutto Festival

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 10 agosto 2024) foto di Pepsy RomanoffPARMA – Torna lade “Ildel”, la prima e più importante rassegna di cultura in Death Education in Italia, in programma dal 28 settembre al 17 novembre a Parma, cuore della manifestazione, e in tante altre città in tutta Italia attraverso le sue speciali Experience. Tindersticks,, Bouquet of Madness, Umberto Pelizzari, Stefano Mancuso, Daniel Lumera sono alcuni dei primi ospiti annunciati dell’2024, che nell’anno di raggiungimento della maggiore età promette di essere più ricca, poliedrica e interessante che mai.