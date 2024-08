Migranti Ue | per Italia quota più alta di domande asilo 2026-2027

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 agosto 2024) Roma, 10 ago. (askanews) – In base alla nuova procedura di frontiera, istituita con la riforma del Patto Ue, l’dovrà analizzare al massimo 16.032 richieste ditra giugnoe giugno. Il dato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Ue, è pari a unadel 26,7% del totale (1.318.040 totali), lapiùdi tutta l’Ue. Seconda l’Ungheria con 15.432 richieste. Nel-2028 la, valutata in base alla norma che stabilisce “le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la capacità adeguata degli Stati membri e il numero massimo diche uno Stato membro deve esaminare nell’ambito della procedura di frontiera all’anno”, salirà a 24.048 per l’, in base alla tabella pubblicata che stabilisce il tetto annuale di richieste.