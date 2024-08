LIVE Cobolli-Rinderknech 2-5 ATP Montreal 2024 in DIRETTA | azzurro dietro di un break nel 1 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-5 In rete il rovescio in palleggio dell’. 40-15 Rovescio lungolinea vincente. 30-15 Servizio e dritto. 15-15 Lungo il dritto di. 15-0 Scarico con il rovescio l’. 2-4 A zero! 40-0 Prima vincente. 30-0 Fuori il dritto di. 15-0 Con la prima. 1-4 A zero. 40-0 Altra prima vincente. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Prima vincente. 1-3 Tiene la battuta molto bene il romano. 40-30 In mezzo alla rete il rovescio del francese. 30-30 Prima vincente di. 15-30 Doppio fallo. 15-15 Al servizio l’sullo 0-3. Giocatori in campo! 16:54 I testa a testa sono uno per parte, conche vinse il primo al Foro Italico nel 2023 eche ha risposto quest’anno sull’erba di Eastbourne, allo di primo turno.