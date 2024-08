Legionella in un affittacamere Scattano chiusura e disinfezione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Un altro caso disi è verificato all’interno di una Porto Recanati e per questo motivo è scattata l’ordinanza del sindaco Andrea Michelini, che ha imposto ladella struttura ricettiva. E quindi potrà riaprire solo dopo che il titolare avrà effettuato l’intervento di bonifica nell’impianto idrico dell’edificio. Si tratta del quinto caso diavvenuto negli ultimi quattro anni e va ricordato che tale infezione, nelle forme più gravi, può persino portare alla morte. L’atto è stato emesso ieri dal primo cittadino portorecanatese. In pratica, a fine maggio era stato attuato un prelievo dall’Ast di Macerata nella rete fognaria di unin via Garibaldi. Ma dopo le analisi è stata accertata la presenza del batterio e così l’Ast ha comunicato il tutto al Comune. Da qui l’ordinanza del sindaco Michelini.