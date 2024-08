Installati i nuovi macchinari Rx negli ospedali di Bibbiena e la Fratta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Arezzo, 10 agosto 2024 –Rxdie laSono stati acquistati dall'Asl Toscana sud est con i fondi Pnrr "Next Generation EU"del Casentino e di Cortona sono attive le nuove macchine diagnostiche Rx acquistate dall’Asl Toscana sud est con i fondi Pnrr "Next Generation EU" per garantire all’utenza prestazioni con apparecchiature all’avanguardia e di ultima generazione. Isono in dotazione alle Unità operative semplici di Radiologia dell’ospedale di, diretta dal dottor Tommaso Lombardi e dell’ospedale ladi Cortona, diretta dalla dott.ssa Conforta Badii e dopo le necessarie operazioni di collaudo sono entrati in funzione, sostituendo le apparecchiature precedenti.