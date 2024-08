Il mercato settimanale torni in piazza Cristo Re

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Ildi Porto d’Ascoli, per i residenti di zona, deve tornare inRe. È quanto dice a chiare a lettere Elio Core: il presidente di comitato Porto d’Ascoli Centro interviene per ribadire quanto sia necessaria l’operazione al fine di rivitalizzare non solo il quartiere, ma anche tutta la zona sud di San Benedetto. Il problema, però, è che l’amministrazione sta esaminando la possibilità di riportare ilin via Mattei, dall’attuale location – temporanea – di via Toti. "Ci sono stati già numerosi incontri con i comitati e i commercianti, in cui questo argomento è stato ampiamente trattato – tuona Core - Ilrionale deve andare necessariamente inRe: è nato lì e poi è stato spostato per il rifacimento della nuova