Gnocco e tigelle a Parigi la ‘boutique’ di Marianna | Le mie lasagne al ragù fanno impazzire

(Di sabato 10 agosto 2024) Modena, 10 agosto 2024 – È impegnatissima dietro i fornelli e sui social, un impegno costante che le fa prendere la sua nuova attività col sorriso che ci vuole per chi dietro al bancone deve servire decine di clienti. "Anche se le Olimpiadi hanno svuotato il quartiere, sono andati tutti via e non è facile in questi settimane". A raccontarsi èMazzetto, expat modenese che aè arrivata dieci anni fa, lavorando per un’azienda emiliana. Due anni fa il cambio completo di vita, dopo una brutta esperienza:ha deciso di mettere su il suo negozio, una sorta di gastronomia o rosticceria che ha una particolarità: "Vendo cibo modenese, molto semplice. E i clienti di certo non mancano". D’altra parte c’è scritto anche nell’insegna, ‘La– Cucina italiana, specialità di Modena’, perché il riferimento alla sua terra non manca mai.