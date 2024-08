Giallo a Grottaglie uomo con ferite da arma da taglio abbandonato davanti ospedale

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 10 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoE’ un vero e proprioquanto avvenuto nel pomeriggio di oggi a. Untra i 20 e 30 anni è stato lasciato da altre due persone all’San Marco di. Il giovane, con ogni probabilità proveniente dall’Est Europa, è giunto sul posto con altri due a bordo di un’Audi. Lasciato in, le altre due persone si sono allontanate a bordo del veicolo in direzione Taranto. L’è stato subito soccorso dai medici del presidiose e poi trasferito all’Santissima Annunziata di Taranto, dove è stato operato e adesso si trova ricoverato in terapia intensiva. Sul caso indaga la Polizia che aspetta di sentire la vittima non appena sarà possibile. L’presentavacompatibili conda, ma al momento non è chiaro come se le sia procurate.