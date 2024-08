Due magazzini distrutti dal fuoco in poche ore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Fiamme nella notte, due magazzino che vanno a, l’intervento dei pompieri a scongiurare il peggio. E le indagini per capire cosa abbia potuto innescare il. L’incendio di più grossa entità è andato in scena in un magazzino in via Venticinque Aprile nella notte fra giovedì e venerdì. Squadre del Comando di Monza e Brianza sono state impegnate per tutta la notte per estinguere l’incendio avvenuto all’interno di un magazzino contenente materiale vario. Le squadre giunte sul posto hanno prontamente domato le fiamme utilizzando liquido schiumogeno ed evitando così l’interessamento alle strutture limitrofe. Sul posto sono intervenuti complessivamente 11 mezzi: 4 autopompe, 3 autobotti, un’autoscala, un carro ventilazione, un carro soccorso e un carro schiuma. E a Concorezzo in via Brodolini all’alba c’è stato un altro incendio in un magazzino. Erano le 6.