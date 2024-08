Domani 11 agosto il terzo appuntamento della IV edizione di Restate a Napoli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 10 agosto 2024) Concerto di James Senese con inizio ore 22:00 pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.’ in “La ballata di Kierkegaard” e “Plebiscito in danza”, gala di danza dell’ACSI – Associazione Centri Sportivi Italiani Settore Danza in apertura alle ore 19:30 concerto di Federa Il programma di11quartadi ““, la rassegna estiva che trasforma Piazza del Plebiscito in un grande teatro all’aperto, con spettacoli gratuiti di musica, teatro e danza; prevede il ritorno live nella prestigiosa piazza napoletna di un grande figlio di: JAMES SENESE. Figura di riferimento per numerose generazioni di musicisti e protagonistarivoluzione culturale nota come Neapolitan Power, James Senese ha recentemente festeggiato il 40esimo anniversario del suo omonimo disco di debutto solista.