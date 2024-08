Cosa c’entrano i pinguini antartici e i meme con le nostre storie d’amore?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 10 agosto 2024) Talvolta ci dimentichiamo quanto sia importante in una relazione continuare a dimostrare il nostro amore. Perfino idell’Antartide, attraverso il cosiddetto pebbling, lo sanno: gli esemplari maschi, infatti, nella stagione dell’accoppiamento cercano il sassolino più perfetto ai loro occhi e lo donano alla pinguina che vorrebbero conquistare, con la quale poi trascorrono tutta la vita. Altre specie mettono in atto rituali analoghi, fra cui l’uccello giardiniere, che si dedica alla costruzione di strutture piuttosto complesse, fatte di rametti, per conquistare la possibile partner.