Coppa Italia Modena solido ma ai rigori passa il Napoli di Conte

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 – A testa alta. Altissima. Il, privo ancora di Mendes, Gerli e Defrel, è uscito al primo turno di, ma ha costretto ilad arrivare fino ai calci di rigore per evitare in extremis alla truppa diquello che sarebbe stato il primo flop della stagione. Il primo tempo I canarini, schierati nell'occasione in completo nero, hanno subito la supremazia territoriale dei partenopei nei novanta minuti, ma in realtà Gagno non ha mai dovuto fare gli straordinari: merito di una difesa molto attenta disposta da Bisoli, supportata da due leoni come Santoro e Magnino che hanno ringhiato sugli attaccanti azzurri per tutta la gara. Ilha giocato spesso di rimessa, ed alla fine le occasioni migliori sono state proprio dei canarini, entrambe nel primo tempo e sempre con Palumbo, al quale evidentemente l'aria di casa ha fatto parecchio bene.