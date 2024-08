Ci ha lasciati è morta Tra le donne più in vista se n’è andata a 56 anni la ‘Signora Youtube’

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 10 agosto 2024) Una terribile notizia ha scosso un settore molto importante, quello della tecnologia. La discussa famosa, al centro anche di polemiche, èprematuramente a 56dopo aver lottato strenuamente contro un tumore. L’annuncio ha lasciato tutti senza parole, visto che la sua enorme professionalità mancherà a tutti coloro che l’hanno conosciuta. La famosa èper un tumore, come annunciato dall’amministratore delegato dell’azienda per la quale lavorava la donna: “Incredibilmente rattristato dalla perdita della mia cara amica dopo duedi convivenza con il cancro. Una persona fondamentale per la storia dell’azienda, ed è difficile immaginare il mondo senza di lei”. Ma purtroppo bisognerà fare i conti con questa enorme perdita. Leggi anche: “Ho il cancro”.